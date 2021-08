Covid, l'appello della paziente no vax che ha rischiato la vita: «Ho sbagliato, andate a vaccinarvi!» VIDEO

Una donna no vax si dimostra visibilmente pentita. Il suo appello dalla stanza dell'ospedale di Ribera, in provincia di Agrigento, a chiunque ancora non abbia fatto il vaccino è perentorio «Andate tutti a vaccinarvi!».

«Ho sbagliato a non vaccinarmi - dichiara la donna -. Grazie alle cure dei medici ora sto un po' meglio, ma ho rischiato la vita». Inizia così il videomessaggio della donna registrato nell'ospedale di Ribera, in provincia di Agrigento, da una paziente ricoverata a causa delle conseguenze del coronavirus. Video che l'ospedale ha voluto condividere sulla propria pagina Facebook, per sensibilizzare i cittadini a vaccinarsi.

La donna respira a fatica nonostante la maschera per l'ossigeno e parla con la voce rotta dal pianto per tutto quello che ha dovuto passare. «E' una cosa bruttissima. Ho sofferto tanto, si sta malissimo. Tutti quelli che sono qui sono persone che non si sono vaccinate».

«Abbiamo sbagliato tutti - continua - voi andate subito a vaccinarvi!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 22:08

