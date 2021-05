Covid, Andrea muore a 52 anni poco dopo aver fatto il vaccino Pfizer. Disposta l'autopsia

Un uomo di 52 anni, Andrea Pirali, è morto oggi pomeriggio poco dopo aver ricevuto una dose del vaccino Pfizer. È accaduto ad Arona (Novara).

La tragedia è avvenuta intorno alle 18 di oggi. Andrea Pirali, questo il nome dell'uomo, aveva ricevuto il vaccino Pfizer contro il Covid nel primo pomeriggio e dopo un'ora aveva iniziato ad accusare un lieve malore. Tornato a casa, il 52enne è morto, sembra per infarto. La Procura di Verbania e i carabinieri stanno indagando sull'accaduto e nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia, per accertare le cause del decesso e l'eventuale correlazione con il vaccino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 22:59

