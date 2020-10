Covid , l'allarme di Pregliasco a Pomeriggio 5 : «Coprifuoco in Lombardia? Non sufficiente. Serve la percezione della pericolosità della malattia». Oggi, il virologo membro del Cts della Lombardia, in collegamento con Barbara D'Urso, ha commentato la notizia del coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da giovedì 22 ottobre.

«Ritengo - ha detto Pregliasco - che queste misure siano necessarie e rapidissime da attuarsi. Si tratta di una situazione che non è unica in Europa. I casi non stanno crescendo esponenzialmente, ma se non si abbassa il trend le terapie intensive saranno sature. Abbiamo chiesto il coprifuoco, per far tornare la percezione della pericolosità di questa malattia».

E conclude: «Si potrebbe arrivare alla chiusura, con la tenuta dell'operatività delle scuole e del lavoro essenziale per lo stato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 22:01

