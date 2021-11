Covid, l'allarme di Gianni Rezza: «La situazione tende a peggiorare, ci vuole prudenza»

«La situazione epidemiologica nel nostro Paese tende ancora a peggiorare», è l'allarme lanciato dal direttore alla prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che invita a «continuare la campagna vaccinale con grande intensità e a mantenere comportamenti prudenti come distanziamento sociale e uso di mascherine».

«Stiamo valutando con attenzione quello che accade nel resto del mondo, in particolare l'emergere della la nuova variante recentemente individuata in Sud Africa e ne stiamo valutando le caratteristiche assieme agli altri organismi internazionali», ha aggiunto in un video che accompagna i dati di monitoraggio settimanali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 18:55

