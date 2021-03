Perugia, ucciso dal Covid Massimo Rossi: vice sovrintendente della polizia penitenziaria. Era un ex calciatore

PERUGIA - Undicesimo poliziotto penitenziario vittima del covid. E' morto Massimo Rossi in servizio al carcere di Capanne. Rossi a luglio avrebbe compiuto 56 anni. Era sposato ed era padre di una figlia di sedici anni. Era vice sovrintendente in servizio al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti e da giovane aveva fatto parte del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre con l’Astrea calcio. «Massimo- lo ricordano i colleghi- sempre impeccabile nell’uniforme e con un grande senso del dovere, era persona stimata e rispettata in tutte le sedi istituzionali di Perugia». Il vice sovrintendente è morto al Policlinico Gemelli di Roma dove era stato trasferito dopo il primo ricovero all'ospedale di Perugia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 14:48

