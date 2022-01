Covid, addio al bollettino quotidiano? Costa: «Ne ho parlato con Speranza»

Presto il report quotidiano dei contagi e decessi per Covid potrebbe essere un ricordo. Dopo l'appello di Matteo Bassetti, secondo cui porta solo ansia in chi lo legge, anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha condiviso la stessa posizione, parlando con l'agenzia ANSA. «Condivido la posizione di Matteo Bassetti circa l'inutilità di un report giornaliero dei contagi, perchè il numero dei contagi di per sè non dice nulla».

«Da parte mia ho proposto anche al ministro della Salute di fare una riflessione sull'attuale sistema di report e la mia posizione è condivisa dal mio partito Noi con l'Italia. Mi auguro che possa diventare maggioritaria all'interno della maggioranza», ha aggiunto Costa, sottolineando come nella situazione attuale «sia necessario soffermarsi essenzialmente sui dati delle ospedalizzazioni e occupazione delle terapie intensive». «Non so se ci sarà un cambio di sistema relativamente al report giornaliero dei dati - ha spiegato Costa - ma la mia posizione è chiara e condivisa anche dal mio partito».

"Dovremmo soffermarci su ricoveri e terapie intensive"

«Credo - ha precisato il sottosegretario - che dovremmo soffermarci soprattutto sui dati delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive, perchè oggi l'obiettivo è ridurre la pressione sugli ospedali e fare in modo che questi possono garantire tutte le cure anche ai pazienti non Covid». Dunque, attualmente «il dato relativo al numero dei contagi quotidiano non è così cruciale, ma lo sono i dati sulle ospedalizzazioni».

Il fatto, chiarisce Costa, è che «il fine è ormai la convivenza con il virus SasrSCoV2 ed è chiaro che la convivenza evidenzierà sempre un certo numero di contagiati, ma la cosa davvero importante è che i casi rilevati non determinino pressione eccessiva sugli ospedali». D'altronde, conclude, «in una fase endemica dell'epidemia di Covid, i contagi giornalieri non li comunicheremmo comunque più perchè non avrebbe senso, e non ha senso comunicarli neanche oggi poichè il numero dei contagi di per sè non dice nulla».

