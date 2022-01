Covid, accordo sul prezzo delle Ffp2: costeranno 0.75 centesimi

Raggiunto l'accordo sul prezzo delle mascherine Ffp2: 0.75 centesimi. E' quanto stabilito dalla Struttura commissariale e dalle associazioni di categoria che firmeranno l’accordo a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

Le Ffp22 sono diventate obbligatorie, con il decreto della vigilia di Natale, in Italia a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, e anche sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito, oltre che in cinema, teatri, stadi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 15:10

