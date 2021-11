Covid, il 98% dei posti di lavoro persi nel 2020 sono di donne

Covid, i drammatici effetti della pandemia sulle donne: non sono solo aumentati i casi di violenza domestica a causa di lockdown e zone rosse, ma nel 2020 il 98% dei posti di lavoro persi riguardano proprio l'occupazione femminile.

Le donne hanno subito maggiormente il peso della pandemia in termini di «sovraccarico» di lavoro in ambito familiare, disoccupazione (99.000 posti femminili persi su 101.000 a dicembre 2020) e violenza domestica (+74,5 percento delle richieste di aiuto alla rete nazionale antiviolenza D.I.Re dal 2 marzo al 5 aprile 2020). Sono alcuni degli aspetti evidenziati nel Libro bianco «COVID 19 e salute di genere: da pandemia a sindemia», realizzato da Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), con il supporto di Farmindustria, e presentato oggi.

Il lockdown e le relative restrizioni, emerge ancora dal Libro Bianco, hanno impattato in maniera più significativa sulla popolazione femminile perché nella maggioranza dei casi le donne si sono trovate a dover conciliare il lavoro di cura e domestico e l'attività lavorativa. Lo smartworking ha visto per le donne un allungamento dei tempi di lavoro del 57% contro il 50,5% degli uomini.

«Sono state diverse le problematiche e le fragilità emerse nella nostra società - ha commentato Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda - tanto che si è arrivati a parlare di sindemia - l'insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti dall'interazione sinergica di due o più malattie trasmissibili e non trasmissibili - in cui ancora una volta il genere sembra essere una discriminante che ha reso le donne allo stesso tempo protagoniste e vittime di questa pandemia».

