Covid, 7 deputati della Camera sono positivi

Sette deputati sono positivi al Covid. Sono sette e non quattro, come era stato detto in precedenza, i deputati positivi al Covid. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ad uno dei partecipanti alla conferenza dei Capogruppo. E Wanda Ferro di Fdi ha chiesto una «valutazione della situazione».

Da due settimane la Camera è tornata più o meno alla normalità con la riapertura del Transatlantico. Si apprende da fonti parlamentari chei si tratterrebbe di casi che sono stati riscontrati la scorsa settimana, e che ieri non erano a Montecitorio.

Oggi la deputata no vax Sara Cunial in Aula ha dichiarato: «Volevo ringraziare questa istituzione che ha evidenziato come il green pass sia una misura burocratica e non sanitaria, permettendomi di essere qui a svolgere le mie funzioni e il ruolo di parlamentare eletta. La stessa regola messa dal Parlamento colpisce milioni di lavoratori colpevoli di essere nati liberi e sani. Oggi vi lancio l'arma più potente, io vi perdono anche se mi state discriminando come mai successo in quest'aula a nessun altro parlamentare, e come state facendo per tutti i cittadini trasformando i nostri diritti naturali e costituzionali in privilegi. Vi perdono». Così ha ribadito le sue posizioni la deputata del gruppo Misto, Sara Cunial, intervenendo in Aula alla Camera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 20:45

