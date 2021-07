Covid, contagiati in 20 su 360 sulla Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare

Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati positivi, asintomatici o paucisintomatici, al Covid-19. A comunicarlo è la Marina Militare, che è subito corsa ai ripari per proteggere la sicurezza dell'equipaggio dell'iconica nave italiana.

La Marina Militare spiega di aver «prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una sosta nel porto di La Spezia dove verrà attuato un protocollo specifico che prevede l'isolamento di 10 giorni in idonee strutture a terra per tutto il personale risultato positivo, nuovi controlli su tutti i membri dell'equipaggio e la completa sanificazione dell'unità».

L'equipaggio a bordo è composto da 360 persone.

