Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 26 febbraio 2022

Covid in Italia, il bollettino di sabato 26 febbraio 2022. Nel pomeriggio pubblicheremo i dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia.

Ricordiamo che ieri, venerdì 25 febbraio, sono stati 40.948 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, in calo rispetto ai 46.169 di giovedì 24, per un totale di 12.693.320 dall'inizio dell'epidemia. Si sono registrati 193 decessi, contro i 249 di giovedì, per un totale di 154.206 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 15:10

