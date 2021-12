Covid, ad oggi vaccinati 15mila bambini. Costa: «Ora pensiamo anche ai bamibini under 5»

15 mila bambini vaccinati. E' questo il bilancio della campagna di vaccinazione per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, nelle Regioni dove è partita. Un risultato positivo, che accende una speranza in vista delle festività natalizie. La platea complessiva è di 3.656.069 bambini che potrebbe ampliarsi già nel mese di marzo con l'ok all'immunizzazione anche per la fascia degli under 5, così come annunciato oggi dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. «È ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per quella fascia: la scienza ogni giorno procede».

Che la vaccinazione dei più piccoli sia attualmente una priorità nella campagna nazionale emerge anche dalle parole del capo della struttura emergenziale, Francesco Figliuolo.

«Non ci sono obiettivi fissati: il nostro interesse è vaccinare e mettere in sicurezza più bambini possibili», ha affermato oggi il capo della struttura emergenziale, Francesco Figliuolo. «Oltre i 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno dosi Pfizer», ha spiegato il commissario.

Per continuare l'accelerata della campagna sulle terze dosi il consulente del commissario, Guido Rasi, propone di abbassare i tempi della durata del Green pass. «Dopo 5 mesi, il Pass perde ogni giorno un pò di validità rispetto alla circolazione del virus. Se fossimo in una situazione di bassa circolazione non sarebbe un problema, ma in un momento di alta circolazione come questo bisogna anche pensare di ridurre la durata», ha affermato. Per i più piccoli le regioni si sono attrezzate con percorsi dedicati tenendo ben presente anche l'aspetto psicologico della vicenda. IE per rendere più semplice ai bambini la fase di vaccinazione, è stata presa la decisione di utilizzare clown, giochi e animazioni per non spaventare i bambini e in alcuni casi gratificarli con anche un vero e proprio «attestato di coraggio».

Ma non mancano le tendenze contrarie, come i no vax, che da mesi protestano contro il vaccino e il green pass. Infatti, domani, a Torino, sarà una giornata complicata: a Torino è prevista la manifestazione nazionale dei No vax. Il prefetto, dopo l'allarme della Confesercenti, ha vietato il corteo stabilendo che l'evento debba svolgersi fuori dalla zona centrale del capoluogo piemontese. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati diffusi dal Viminale, sono state 4.674 le mani le manifestazioni svolte in Italia dal popolo del «No».

