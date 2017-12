Baby squillo in Sicilia, costretta a prostituirsi da un anziano: l'incubo di una ragazzina di 13 anni

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un, residente a Gibellina (Trapani), è statodai carabinieri con l'accusa di aver. L'uomo è stato scovato dai Carabinieri di Sciacca in piena notte alla guida del suo veicolo, con a bordo la ragazzina.L'allevatore, P.C., ha dapprima tentato di ingannare i militari paventando un inesistente rapporto di parentela tra lui e la minore. «Tuttavia la storia raccontata non ha convinto i Carabinieri che, anche in relazione alla sfilza di precedenti penali a suo carico, hanno deciso di approfondire il controllo, portando alla luce una vicenda agghiacciante - dicono gli inquirenti - In realtà, l'allevatore, aveva poco prima accompagnato la minorenne nel suo ovile per farla prostituire con altri soggetti di nazionalità romena».Sono in corso delicate e riservate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Numerosi interrogatori sono andati avanti per tutto il fine settimana, allo scopo di delineare tutte le responsabilità del 61enne e «di verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda». Al termine degli interrogatori l'allevatore è stato tratto in arresto dai carabinieri di Sciacca. La Procura di Sciacca ha chiesto la convalida e l'applicazione della custodia in carcere che è stata disposta dal Gip. La ragazzina è stata affidata ad una struttura di accoglienza, dove sarà seguita da un team di specialisti.