Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha trovato un lavoro. La sua storia era emersa dopo il suo sfogo dopo aver perso il lavoro per il fallimento dell'azienda dove lavorava che lo aveva costretto acon la famiglia in un parcheggio di. Lui, 39 anni, la moglie 31enne e i tre figli di 11 mesi, 2 e 4 anni.L'appello di richiesta di aiuto lanciato tramite il Corriere della Sera aveva aperto una gara di solidarietà che ha portato a una svolta che potrebbe almeno in parte cambiargli la vita. Ora Alessandro lavora in un fast food, occupandosi delle pulizie notturne del locale.«E' il primo passo per tornare alla normalità – racconta al TgCom- dopo tutto quello che c'è stato in questi giorni. Siamo stati al centro della cronaca, tutti si preoccupavano della nostra situazione, abbiamo ricevuto manifestazioni d'affetto incredibili».Lui e la sua famiglia non vivono più nella loro station wagon. L'uomo è ospite di un amico mentre moglie e figli sono all'interno di un istituto religioso. La strada verso un ritorno alla normalità è ancora lunga e in salita, ma il processo di miglioramento è iniziato: «Ho promesso ai miei bambini che ci rialzeremo insieme».