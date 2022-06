Cade dal quad e muore sul colpo: Costantino aveva 41 anni. La tragedia nella notte

È caduto dal quad e ha perso la vita sul colpo. Tragedia nella notte a Silanus, in provincia di Nuoro, dove un 41enne è morto a causa di un incidente stradale. Verso l'una di notte stava percorrendo la centrale via Milano quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e, sbalzato a terra, è morto sul colpo. Lutto nella cittadina sarda per Costantino Longu, dipendente di un'azienda di trasporti.

Inutili i soccorsi dei volontari del 118 mentre i carabinieri sono impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente. Oggi e domani a Silanus era in programma una serie di eventi che avrebbe animato il paese e richiamando tanti visitatori, ma la tragedia notturna ha spinto l'amministrazione comunale ad annullare tutti gli appuntamenti.

«Stanotte la comunità silanese è stata colpita da un lutto improvviso - annuncia il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, -. A causa di un tragico incidente stradale ha perso la vita un nostro giovane compaesano. La manifestazione 'Primavera nel Cuore della Sardegnà, così come ogni attività alla stessa collegata, è annullata».

