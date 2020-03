Costa Luminosa arrivata in porto a Savona, a bordo 720 passeggeri: alcuni con sintomi

È arrivata in porto alapartita dal porto di Marsiglia ieri sera poco dopo le 19. Secondo quanto appreso, a bordo ci sono circa 720 persone (719 passeggeri sono stati sbarcati a Marsiglia, assistiti dalla compagnia di navigazione), alcune conIn banchina, la Sanità marittima che dovrà decidere se dichiarare la nave 'libera' o 'contaminata'. Alle 8:30 comincia in prefettura a Savona un vertice in attesa delle determinazioni della Sanità marittima.