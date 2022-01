Concordia, 10 anni dopo quel tragico inchino che spense la vita di 32 persone

Dieci anni. Tanti ne sono passati da quel maledetto 13 gennaio 2012, quando la Costa Concordia è diventata il Titanic d'Italia. È un limpido venerdì sera, sono le 21 e 44 quando con tutte le luci accese l'immensa nave da crociera si avvicina agli scogli dell'isola del Giglio per un inchino, un omaggio a un maître della nave che ha casa lì. Una manovra sconsiderata che innesca uno dei peggiori disastri marittimi della storia.

Trincia: «C'era chi sgomitava e chi invece aiutava gli altri. Il Dito di Dio diventerà una serie tv»



L'urto sul basso fondale provoca uno squarcio, la nave comincia a imbarcare acqua. A bordo ci sono 4229 persone, tra equipaggio e passeggeri. Sono tutti vestiti eleganti per l'ultima cena, durante la tappa finale della crociera nel Mediterraneo a bordo di una delle navi più grandi e lussuose del mondo. I motori vanno in tilt, i passeggeri capiscono che c'è qualcosa che non va, ma l'allarme arriva solo dopo un'ora. La nave si appoggia sul lato destro, equipaggio e passeggeri cercano di mettersi in salvo, al buio e al gelo. È il panico.

Concordia, dopo 10 anni il racconto di Antonello Tonna: «La musica mi ha salvato»

Ci sono molti gesti eroici, a bordo, come quelli del musicista Giuseppe Girolamo e del cameriere Russel Rebello, che sacrificano la loro vita per consentire agli altri di salvarsi. Ma c'è anche l'infamia del comandante Francesco Schettino: contrariamente ai propri doveri, non è l'ultimo a lasciare la nave. Anzi è già sull'isola quando l'allora capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Livorno, Gregorio De Falco, lo chiama e gli intima di tornare sulla nave, con quel famigerato «Vada a bordo, cazzo».



Le operazioni di soccorso sono lunghe e delicate. Alla fine, il bilancio è di 110 feriti e 32 morti (27 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio). Dei 12 indagati, 11 patteggiano e l'unico a processo è Schettino, poi condannato in via definitiva a 16 anni: omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave. La Concordia rimane sugli scogli del Giglio per oltre un anno e mezzo: è il 23 luglio 2014 quando il relitto, rimesso in galleggiamento, parte per Genova, dove sarà smantellato. In tutto quel tempo, il Giglio smette di essere un'isola paradisiaca al centro del Tirreno e diventa il centro del mondo: prima con l'arrivo di cronisti da ogni continente, poi col triste fenomeno del turismo macabro, con selfie davanti al relitto. Tra i sopravvissuti, c'è chi non è più riuscito a tornare al Giglio e chi ci sarà invece oggi, nel giorno della memoria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA