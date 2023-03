Cospito, l'avvocato: «Condizioni estremamente critiche»

di Redazione web

«Alfredo Cospito è in condizioni estremamente critiche, le apprenderò lunedì mattina quando farò accesso in ospedale, per il momento posso dire solo quanto mi è stato riferito». Parole che l'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha pronunciato oggi a Modena prendendo parte a un convegno per lanciare la campagna nazionale per la revisione dell'ergastolo ostativo e del regime carcerario del 41 bis. Proprio a Modena domani è prevista una manifestazione sempre contro il 41 bis e per ricordare i morti nel carcere di Sant'Anna del 2020: la città sarà blindata.

«Le sue condizioni - aggiunge Albertini - sono quelle di una persona che è ormai al 141esimo giorno di sciopero della fame, per cui una condizione estremamente critica. Si naviga a vista, non sappiamo, di giorno in giorno, quali potrebbero essere le novità. Oggi non è potuto entrare nessuno in ospedale. Al sabato non è permesso al San Paolo accedere al reparto penitenziario. I prossimi passaggi? Depositeremo ricorso alla Cedu nel quale - spiega il legale - si andrà a contestare il regime applicato ad Alfredo Cospito che riteniamo sia assolutamente sproporzionato e che sia frutto di una torsione del diritto, di un allargamento del perimetro applicativo perché in realtà Cospito non dovrebbe stare al 41 bis».

