Cosimo Errico, un professore delle superiori di Bergamo di 58 anni originario di Lecce, è stato ucciso la notte scorsa a Entratico (Bergamo): il corpo è stato trovato carbonizzato dal figlio intorno alle 13. L'uomo mancava da casa da ieri sera, quando si era recato a una cascina didattica che gestiva, dov'è stato poi trovato carbonizzato. Da una prima analisi del medico legale, sul corpo sono emerse anche delle ferite da arma da taglio. I carabinieri indagano per omicidio.



In un primo tempo i soccorritori avevano ipotizzato un incidente causato da una folgorazione, come conseguenza di un corto circuito, visto che nella struttura, al confine con Borgo di Terzo, era saltata la corrente. Il docente viveva a Bergamo, dove era professore di Biotecnologia all' Istituto Natta e gestiva la Cascina dei Fiori, fattoria didattica dove svolgeva attività per bambini e dove organizzava feste. Ieri sera l'uomo era andato a sistemare la struttura ma, visto che non rincasava e che non rispondeva al telefonino, la moglie ha chiesto al figlio di andare a verificare che cosa era successo.

