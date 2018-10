Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Proseguono le indagini sull'omicidio diNei pressi del luogo dell'omicidio, infatti, sono stati trovatiabbandonati, ma anche confezioni die alcune videocamere, accantonate in una sala. Secondo quanto trapela da fonti investigative, ci sarebbero deiregistrati su quei dispositivi. Nella cascina in cui di giorno venivano organizzati laboratori didattici, infatti, molto spesso gli studenti organizzavano deiin alcuni spazi concessi dal professore, come lamentavano spesso gli abitanti della zona. Il caso dell'uccisione del professore è approdato a Pomeriggio 5, che ha provato anche a contattare la famiglia die ha scoperto che, con tutta probabilità, l'uomo aveva una doppia vita. La suocera diha spiegato: «Con noi era fantastico, un grande padre di famiglia, sempre presente e occupato. La sera, però, usciva e tornava sempre tardi, alle prime luci del mattino. Non vogliamo più saperne niente, viviamo un momento terribile».era stato trovato morto dal figlio, preoccupato nel non vederlo rincasare. Il suo corpo era carbonizzato, all'interno della cascina dove l'assassino, prima di andare via, aveva anche staccato la corrente. Solo l'autopsia aveva accertato che l'uomo era già morto per le diverse ferite da taglio, ma l'assassino, per rendere irriconoscibile il cadavere, aveva deciso di darlo alle fiamme. Nonostante gli incredibili dettagli che emergono dalle indagini sulla vita del professore, alcuni abitanti della zona non si dicono sorpresi: «Era un uomo schivo, ha negato sempre tutto fino alla fine. Non ci stupisce che avesse una doppia vita».