Cosenza, agente di polizia si suicida sparandosi in caserma

COSENZA - Un agente della Polizia di Stato si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al cuore mentre si trovava in caserma, in via Popilia, a Cosenza. L'agente, un cinquantenne che presta servizio nella stradale, si è sparato con la pistola di ordinanza. L'agente è stato subito soccorso dai colleghi e trasportato nell'ospedale Annunziata dove è morto poco dopo il ricovero. Ignote le cause del gesto.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51