Cosa fare a casa nel week-end: serie in streaming, podcast e audiolibri, musei virtuali, ricette

L'emergenzacostringe tutti noi a trascorrere gran parte del tempo in casa. Un'abitudine nuova, da coltivare giorno dopo giorno, ma che offre l'opportunità di impiegare quel tempo libero ritrovato in attività domestiche. La tecnologia ci viene in soccorso.Iniziamo proprio dallo streaming video. Mai come in questo periodo le principali piattaforme on demand a pagamento come Netflix, Now Tv, Amazon Prime Video stanno vivendo un boom di accessi. Vediamo quali sono le principali serie a cui appassionarsi.Sutra le serie più viste, c'èla saga che racconta il narcotraffico in Sud America, giunta alla 4° stagione., quinta stagione per lo spin-off di Breaking Bad, che vede protagonista un furbo e maldestro avvocato interpretato da Bob Oderkirk. Se avete voglia di scoprire quali sono stati i virus più letali della storia del nostro pianeta c'è anche la docu-serie. Politicamente scorretto invece, ma divertente, il nuovo cartoonSempre più ricco il catalogo di, che questo mese può contare sulla nuova serie, con Al Pacino tra i protagonisti, che racconta in chiave pop la caccia dei nazisti nell'America anni Settanta. Nuova anche, crime drama spagnolo in 13 episodi che narra la storia di Samuel Caronte, un ex poliziotto condannato ingiustamente e che, una volta uscito di prigione, decide di farsi giustizia. Nel catalogo interessante la pluripremiata, il dramedyE dal 13 marzo è disponibile anche, la serie non-fiction in cui 8 celebrities devono fuggire da esperti investigatori. Su Leggo le interviste a Francesco Totti Costantino Della Gherardesca , tra i protagonisti.Sutra le serie più interessanti del mese, troviamotratta dal libro di Saviano e diretta da Stefano Sollima che racconta il triangolo del narcotraffico, tra 'Ndrangheta calabrese, broker americani e narcos sudamericani. Da vedere tutta d'un fiatola serie di Paolo Sorrentino che vede protagonista il Papa John Malkovich ed il Cardinal Voiello.Non dimentichiamo, lo streaming completamente free del servizio pubblico, con un catalogo molto ricco di film, serie tv tra cui Il, il programma scientificoe molti documentari storici, musicali e altrettanti classici delle Teche Rai.Altro servizio gratuito quello offerto dallache vuole portare il proprio contributo offrendo al pubblico l'opportunità di accedere il patrimonio archivistico attraverso la Videoteca di Morando che offre una vasta library di film, consultabili grazie al servizio di streaming online, garantendo gratuitamente l'accesso a materiale dal grandissimo valore storico. Per accedere al catalogo dei film occorre registrarsi tramite il sito www.cinetecamilano.it/biblioteca L'attività fisica all'aperto si può fare, ma rispettando con rigore le misure dettate dal Governo. Restare a casa è dunque la soluzione migliore visto che su Youtube è pieno di tutorial sul workout, la ginnastica domestica, che si può fare senza pesi o attrezzi da palestra. Bastano tuta o pantaloncini e t-shirt. Impossibile elencare tutti i tutorial, ma basta scrivereed appare una lunga lista di atleti con esercizi casalinghi cui dedicare anche 5 minuti al giorno. Su Leggo.it altri consigli: Come allenarsi in casa grazie ad App, tutorial e social Non dimentichiamoci però di nutrire la mente. Visto che per le librerie il DPCM ha disposto la chiusura, si può optare per l'acquisto online sui siti delle principali catene nazionali oppure ascoltare i. Per esempio sul sito raiplayradio.it sono tanti i classici della letteratura mondiale che si possono ascoltare in maniera del tutto gratuita, arricchita dalla voce di attori professionisti.E per intrattenere anche i più piccoli su soundcloud.com/casadellestorie i classici per bambini che si possono ascoltare e fare ascoltare ai nostri bambini.Grazie alla virtualità della rete sono molti i musei italiani che consentono una visita da casa. Sul sito delè possibile vedere la lista dei musei che hanno aderito alla campagna promossa dal ministero dei beni culturali, #iorestoacasa. Ecco alcuni dei principali musei italiani da visitare. La Pinacoteca di Brera di Milano, Gli Uffizi di Firenze, Musei Vaticani di Roma.Un ottimo passatempo creativo e piacevole è cucinare. Sperimentare nuove ricette, migliorare quelle che conosciamo, magari insieme ai più piccoli, provare a fare il pane o la pizza in casa. Le idee per dare sfogo alla creatività culinarie in rete non mancano. Leggo ha già stilato una classifica delle ricette domestiche da non perdere. Qui l'articolo con 10 ricette facili e veloci