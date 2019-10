A Cortina d'Ampezzo (Belluno), un cervo è entrato in un negozio di abiti del centro. La disavventura dell'animale fortunatamente non ha provocato danni ma solo tanta paura per i gestori del negozio, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per far sì che l'animale tornasse nei boschi.



Probabilmente il cervo è capitato lì a causa di una perdita dell'orientamento: l'animale è stato sedato dai veterinari della Polizia provinciale e successivamente rilasciato nel bosco.





Martedì 1 Ottobre 2019, 15:45

