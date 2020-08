hanno cercato di far defluire con canali improvvisati nel terreno l'enorme flusso d'acqua scaricatosi a valle, verso il centro di Cortina, dalle dalle zone più alte. Semi sommerso il sentiero della vecchia ferrovia.





Già ieri, domenica 23, mentre risulta allagato anche il foyer del centro congressi Alexander Hall.Già ieri, domenica 23, il maltempo aveva causato una frana di fango e detriti pochi chilometri prima di Cortina, nella località di Acquabona, provocando la temporanea interruzione della 51 di Alemagna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovosu, oggi. Strade come fiumi, scantinati allagati, rio esondato. Al lavoro decine di vigili del fuoco impegnati in una cinquantina di interventi: i pompieriParticolarmente colpita la zona in localitàdove un fiume di fango ha invaso le strade,