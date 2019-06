La Gdf sequestra oltre 40 milioni di euro di beni per corruzione nella gestione dell'Enpapi

Sono stati sequestrati beni per oltre 40 milioni di euro, sotto forma di risorse finanziarie, partecipazioni societarie e beni mobili e immobili: questa mattina, infatti, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo sul territorio nazionale, stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, per reati di corruzione commessi nell'ambito della gestione dell'Enpapi (Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica), nel periodo settembre 2010 - febbraio 2019. Tra i beni sequestrati, concentrati soprattutto nelle province di Roma, Potenza, Grosseto e Gorizia, vi sono alcune ville, ubicate nel quartiere Casal Palocco di Roma, all'Argentario e nel goriziano. Attraverso l'attivazione dei canali della cooperazione giudiziaria, sono stati attinti anche rapporti finanziari elvetici riconducibili a uno degli indagati. Destinatari della misura sono un noto imprenditore lucano, un avvocato e un commercialista operanti su Roma nonché il presidente e il direttore generale pro-tempore dell'ente.



L'operazione costituisce un ulteriore tassello dell'indagine che ha già portato, lo scorso febbraio, all'arresto degli indagati, per le plurime utilità corrisposte ai vertici dell'Enpapi coinvolti. Gli importi sottoposti ora a sequestro costituiscono il vantaggio economico che corrotti e corruttori hanno tratto dal sistema illecito disvelato dalle indagini. I vertici dell'ente colpiti dal provvedimento di sequestro hanno infatti preso parte ad accordi corruttivi da cui hanno tratto consistenti utilità economiche, incuranti degli interessi di migliaia di associati. I due professionisti coinvolti hanno lucrato profitti illeciti per circa 34 milioni di euro, tramite i numerosi incarichi di consulenza conferiti dalle società di gestione dei fondi ove l'ente previdenziale aveva nel tempo investito. Investimenti, questi, effettuati dall'Enpapi per importi consistenti in fondi immobiliari e altri strumenti di private equity, in contrasto con le indicazioni date nel tempo da Covip e Corte dei Conti. All'imprenditore potentino erano stati invece garantiti guadagni illeciti per circa 6 milioni di euro, frutto delle plusvalenze su compravendite di immobili acquistati dall'Enpapi a prezzi evidentemente lievitati. Giovedì 6 Giugno 2019, 10:45

