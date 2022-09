Corriere arrestato sull'A14: aveva 12kg di cocaina nascosta nell'auto

di Angela Casano

Sabato, 24 settembre, lungo l'autostrada A14 gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud hanno arrestato un uomo, sorpreso in possesso di un ingente carico di cocaina a bordo della sua auto. La pattuglia aveva notato una Volvo V60 ferma in una zona di sosta dell'autostrada, in direzione sud. I poliziotti si sono così accostati accanto all'uomo, un corriere, per controllare se avesse bisogno di aiuto e poi la scoperta choc.

La perquisizione

All'uomo è stato chiesto di mostrare i documenti di identità e la carta di circolazione del veicolo. Inizialmente tutto regolare, anche se durante il controllo l'uomo è sembrato particolamente nervoso e poco collaborativo con gli agenti, come se nascodesse qualcosa di sospetto. La situazione ha fatto stocere il naso agli agenti che hanno così richiesto i rinforzi della Squadra di Polizia Giudiziaria. Giunti sul luogo hanno scortato la vettura fino alla Sottosezione di Vasto per procedere a controlli più approfonditi.

La perquisizione, effettuata con l'ausilio delle squadre cinofile del Gruppo Guardia di Finanza di Pescara, ha poi dato i suoi frutti: sono stati ritrovati alcuni panetti di stupefacente. Poi con l'aiuto dei Vigili del fuoco, il veicolo è stato ispezionato più accuratamente e sono stati scoperti altri panetti che erano nascosti in un tunnel posizionato sotto il cambio, accessibile solo dopo aver smontato i sedili e il cruscotto dell'auto.

L'uomo è stato così arrestato dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud per possesso di stupefacenti: un carico di 11,8 chilogrammi per il valore di circa un milione di euro sul mercato. È stato portato in caserma e ora si trova nel carcere di Lanciano.

