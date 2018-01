Corre nudo e insanguinato in pieno centro: fermato e ammanettato

Lunedì 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa mattina verso le 9, auna pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta per la segnalazione di un uomo nudo in centro storico. L'uomo, identificato poi per un 21enne marchigiano, è stato effettivamente intercettato dai poliziotti in via Gambalunga. Estremamente agitato e con visibili macchie di sangue, il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti sanitari.Gli agenti hanno appurato che il ragazzo, uno studente domiciliato inera da poco rientrato in casa, verso le 8, dopo una serata di festeggiamenti e poco dopo testimoni lo hanno sentito urlare frasi sconnesse e lo hanno visto uscire di casa dopo avere infranto alcuni vetri nell'appartamento e sulle scale del palazzo. Ai sanitari il giovane ha dichiarato di avere assunto sostanze stupefacenti. Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.