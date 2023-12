Cadavere in spiaggia a Marina di Vecchiano: «Morto da oltre un mese». Il corpo trovato da una donna a passeggio col cane

di Redazione web

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato venerdì 8 dicembre intorno alle 13 sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, Pisa. Ne dà notizia oggi la polizia.

Le indagini

Secondo i primi rilievi della scientifica la salma apparterrebbe a una persona adulta, probabilmente un maschio, caucasico e la morte risalirebbe a un oltre un mese fa. Per risalire all'identità la Questura sta setacciando tutte le denunce di scomparsa delle ultime settimane, sia nella zona che in altre regioni italiane perché non è escluso che il corpo sia stato portato sulla spiaggia dalle correnti marine.

Il ritrovamento

È stata una donna, che era a passeggio sulla spiaggia, a segnalare la presenza di un corpo semicoperto dalla sabbia: il suo cane aveva fiutato un oggetto all'apparenza simile a un tronco d'albero, ma quando si è avvicinata ha capito che si trattava di un corpo e ha data l'allarme.

Le ricostruzioni

Sul posto è intervenuta la polizia con le volanti, la scientifica e la squadra mobile.

Sabato 9 Dicembre 2023

