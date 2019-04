Modena, corpo di donna trovato in un canale con indosso solo un maglione: è giallo

Il cadavere di una donna è stato trovato in un canale nella periferia di Modena. Le prime ipotesi parlano di un omicidio: il corpo della donna, di origini africane, sui 35 anni, presenta segni di una violenza subita. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile della Polizia di Stato. A notare il corpo è stato un passante che in quel momento, verso mezzogiorno, stava portando fuori il cane.



Inutile l'intervento di una automedica e di una ambulanza del 118, la donna era già morta. Non è chiaro da quanto tempo si trovasse lì il corpo. Al lavoro gli esperti della Scientifica. Al momento del ritrovamento la donna era seminuda: indossava un maglione nella parte superiore, ma era completamente svestito in quella inferiore. Altri indumenti sono stati rinvenuti nelle vicinanze. Stando alle prime ipotesi, il cadavere potrebbe essere stato abbandonato ventiquattro ore prima del ritrovamento. Si tratta della terza donna uccisa negli ultimi due mesi nel Modenese. Ultimo aggiornamento: 19:40