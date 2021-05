Coprifuoco, centri commerciali, nuovi criteri per i colori delle Regioni: ecco cosa cambia nel prossimi giorni

Cambiamento nell'orario del coprifuoco e nuovi criteri per stabilire il colore delle Regioni. Sono questi alcuni dei punti che verranno modificati dall'ultimo decreto in vigore, visto il miglioramento sul fronte dei contagi da Covid e la sempre più veloce campagna vaccinale. L'arrivo della bella stagione potrebbe aiutare a tirare un respiro di sollievo, ma ecco nel dettaglio quello che potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Sul fronte delle riaperture la stretegia del Governo Draghi è sempre all'insegna della cautela. Si inizia però a dare i primi segni di allentamento del coprifuoco, come richiesto da tempo da vari esercizi commerciali e di ristorazione soprattutto. Luigi Di Maio, come ministro degli Esteri, chiede di «alleggerire le misure per attrarre turisti in Italia». Ma anche Speranza, che ha sempre tenuto la linea del rigore assoluto, è pronto ad allentare il coprifuoco grazie ai 24 miglioni di vaccini somministrati che danno maggiore fiducia. Una data sul possibile allentamento del coprifuoco è quella del 17 maggio, quando entrano in vigore le nuove misure, ma se ci sono dubbi sulla possibile eliminazione sembra essere invece probabile lo sposatamento alla mezzanotte.

Intanto si aspetta prima di prendere ogni decisione di vedere l'andamento dei contagi sulla base delle nuove regole attuate a inizio del mese. Come era accaduto sotto Natale, quando 3 settimane dopo i provvedimenti restrittivi si sono visti i primi effetti, succederà ora. Intorno al 18 maggio si vedranno gli esiti degli allentamenti attuati e in base a quelli si prenderanno nuovi provvedimenti.

Lo stop delle scuole potrebbe dare un ulteriore respiro all'andamento pandemico. Tra l'8 e il 20 giugno gli istituti chiuderanno, diminuiendo le possibilità di contagio in classe e sui mezzi pubblici, un fattore che potrebbe giovare ad eventuali nuove aperture e che potrebbe portare un abbassamento dell'indice Rt.

I centri commerciali per ora restano chiusi nel fine settimana, ma le numerose pressioni al Governo potrebbero spingere a rivalutare il provvedimanto. Sempre in nome della cautela e della gradualità si inizia a ipotizzare una data sulle aperture dei negozi allìinterno dei grandi centri che potrebbe essere quella del 22 maggio.

Allentamenti anche per la quaratena per chi torna dall'estero. Ora sono previsti 5 giorni di isolamento preventivo ma da dopo il 15 maggio potrebbe essere annullata, ad accezione che per chi arriva dagli Usa. In questo caso i turisti americani dovranno aspettare il 3 giugno quando potranno entrare in Italia senza dover fare alcun periodo di isolamento. Una soluzione che potrebbe portare un po' di respiro al settore turistico che vedrebbe nuovamente un flusso di turisti dall'estero.

Addio anche alla mascherina, non ora ma a breve. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, pensa che quando toccheremo i 30 milioni di vaccinati, si potrà abolire l'obbligo di mascherina anche se solo all'aperto.

