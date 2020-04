Coronavirus, Walter muore a 45 anni. Lascia la moglie e la figlioletta. «Eri la nostra colonna. Un mese di agonia»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 22:14

Walter Borghi, 45enne di Rubiera (in provincia di Reggio Emilia), è una delle vittime dell'epidemia di Covid-19. L'uomo è morto all’arcispedale Santa Maria Nuova, dove era ricoverato da alcune settimane.Come riporta Il Resto del Carlino, Walter - che lavorava come operaio in un'azienda - lascia la moglie Antonella Citriniti e una figlia.Ecco le sue parole: «Amava il suo lavoro che svolgeva con passione, amava le cose semplici, adorava il mare, dove ci portava appena si poteva, ma soprattutto adorava il nostro cocker Momo. Nei nostri progetti da pensionati c’era una moto per andare a fare qualche giro e circondarci di qualche cockerino, un mini allevamento.».