Coronavirus, a Vo' Euganeo partono i test sierologici sui gatti domestici: «Caccia agli anticorpi»

omposta da quattro ricercatori dell'Università di Padova e da un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei Servizi Veterinari della Regione

campioni di sangue prelevati dai veterinari per altri motivi. «Faremo prelievi del sangue per comprendere se, in che modo e in quale misura, i felini di questo Comune, un modello di studio unico, si siano infettati» spiega il professor Massimo Castagnaro, ordinario di Patologia generale veterinaria, a capo dell'equipe.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA