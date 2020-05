Coronavirus, il virologo Silvestri: «Lockdown inevitabile ma abbiamo il dovere di tornare a una vita normale»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In un contesto così drammatico», come l'arrivo del ciclone Covid-19, «e in situazioni come quella italiana, il “lockdown” era l'unica cosa che si potesse e si dovesse fare. Ma due mesi dopo, con una messe di nuovi dati a disposizione, a livello virologico, immunologico, medico ed epidemiologico, abbiamo il dovere di chiederci se la situazione attuale richieda ancora un tipo di intervento così potenzialmente distruttivo della nostra società». Solleva una serie di interrogativi sul lungo lockdown attuato in Italia, e sui suoi effetti, il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, in un lungo post su facebook.Ricorrendo all'allegoria dell'Italia come «una barca che naviga tra due scogli», Silvestri sostiene che «in questa fase della pandemia, è assolutamente necessario dare una brusca sterzata lontano dallo scoglio dei disastri economici, sociali, psicologici e sanitari causati dal lockdown, anche a costo di avvicinarsi allo 'scoglio virus'».