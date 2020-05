Coronavirus, Pregliasco: «Per gli effetti della fase 2 dobbiamo aspettare la prossima settimana. Resta il caso Lombardia»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 21:34

È ancora presto per undi questa prima parte di fase 2 . Lo dice il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco che spiega come i dati siano ancora in miglioramento, con l'eccezione del "caso Lombardia", ma che si riferiscano ancora al periodo di lockdown.«I dati di oggi ci dicono che il trend in Italia è sempre in calo, anche se resta il 'caso Lombardia', con alcuni casi in più - ha spiegato all'Adnkronos Salute - Il dato dei decessi resta molto triste ma il trend resta in calo anche in questo caso. Mentre per vedere gli effetti della riapertura successiva al 4 maggio dovremo aspettare la prossima settimana».