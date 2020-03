Coronavirus, il parere del virologo: «Potrebbe mutare e tornare ogni anno come influenza stagionale»

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilpotrebbe tornare nelle prossime stagioni. Il professor John Oxford, un virologo della Queen Mary University di Londra, ha detto al Sunday Telegraph che idopo questa prima fase di emergenza contatti.Il COVID-19 ha ora ucciso oltre 3.000 persone in tutto il mondo e infettato circa 90.000 e continua a fare molta paura. Questo virus si potrebbe comportare come tutti gli altri della famiglia da cui deriva: «Sono proprio come il comune raffreddore, probabilmente ci sono alcune migliaia di persone infette e non lo sanno. Se Covid-19 si adatterà o meno a quel modello è un'ipotesi da verificare con il tempo, ma secondo me lo farà» precisa l'esperto.Il dottore ribadisce che il virus è ormai endemico e non potrà essere debellato senza vaccino. L'emergenza legata alla sua diffusione quindi potrebbe durare per mesi, anche se il numero di contagi potrebbe scemare grazie alle precauzioni che tutti i paesi stanno prendendo. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato però che l'ipotesi di avere un vaccino prima di un anno è decisamente remota.