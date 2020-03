Coronavirus, il virologo Crisanti: «Si potrà ripartire solo quando ci saranno le giuste protezioni»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 17:37

«Chi hae». Sono queste le dure parole diai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. Il virologo ha spiegato che si sarebbe dovuto agire in modo diverso e che se ora la situazione è così drammatica è tutto dovuto a una cattiva gestione.A Vo’ Euganeo, il 20 febbraio, c’era il 3% della popolazione infetta. Un dato che, trasportato su scala nazionale, dà la cifra di un milione e mezzo di persone». Questo avrebbe dovuto mettere il governo in allerta, invece si parlava anche di riapertura a breve delle attività. Crisanti critica le parole di Conte che ha detto che tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto, considerando invece il suo operato discutibile.«La battaglia contro l’epidemia va vinta sul territorio. Meno persone contagiano, meno persone arrivano nei reparti di malattie infettive e vanno in rianimazione. All’inizio non si è capita questa cosa e si è pensato che la battaglia si sarebbe vinta negli ospedali. Ma nessuna battaglia è stata mai vinta negli ospedali». Ogni realtà poi chiarisce ha dinamiche e necessità diverse, quindi non si può. Il grave errore per il medico è stato quello di non isolare tutti i casi sin da subito.: «È impensabile ritenere che si ripartirà quando tutti i casi saranno identificati. Bisognerà ripartire con un rischio accettabile, significa che adesso dobbiamo prepararci, producendo e stoccando dispositivi di sicurezza come mascherine e aumentare drammaticamente la capacità di fare tamponi per verificare la presenza degli anticorpi». Poi conclude: «Dopo Pasqua potremo anche vedere una diminuzione dei casi e dei morti, ma se non ci si prepara non saremo pronti a ripartire. Come fa una fabbrica a rimettere nelle proprie strutture mille persone senza mascherine o senza vedere se ci sono infetti?». L'assenza di misure di sicurezza potrebbe infatti provocare un'epidemia addirittura peggiore di quella in corso, secondo l'esperto.