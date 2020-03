Attenti alla fake news sul Coronavirus: la polizia non controlla chi esce di casa, non c'è nessun divieto

Il nuovo decreto firmato ieri sera dal premierper far fronte all'epidemia dicomprende misure più stringenti per quanto riguarda i controlli e gli spostamenti. Ma oltre al virus, si propagano nelle ultime ore anche le fake news: tra le altre, una che parrebbe provenire dal Viminale, ma che in realtà non ha nulla di vero.Una falsa comunicazione dal sito ufficiale del Ministero dell'Interno parla infatti di «controlli di polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro salute o per necessità», di «possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità» e dell'avvio di «voli di trasporto dalle terapie intensive lombarde a quelle di altre regioni». Ma in realtà è tutto falso: per uscire di casa non c'è alcun divieto.