Coronavirus, il video della Polizia spiega perché è così pericoloso

Chi può fermare l’epidemia di #COVIDー19? Parliamo proprio a te, che rispettando le regole aiuti i medici a salvare quante più vite possibile. Da casa anche tu sei in prima linea contro il #coronavirus

Chi può fermare l’epidemia di #COVIDー19? Parliamo proprio a te, che rispettando le regole aiuti i medici a salvare quante più vite possibile. Da casa anche tu sei in prima linea contro il #coronavirus #grazieanomeditutti #turestaacasa #iorestoacasa pic.twitter.com/yzslLQTEOK — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 24, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, l'emergenza che stiamo vivendo e la facilità di contagio del Covid19 non sono ancora chiare a tutti gli italiani, che continuano ad uscire e stare in giro nonostante divieti ed ordinanze. I canali social dellahanno creato e postato un video esplicativo del perché il Sars-CoV2 sia così pericoloso, non solo per la salute di ognuno di noi o per quella dei soggetti più deboli come gli anziani, ma anche perché il numero limitato di posti nelle terapie intensive degli ospedali.», si legge nel tweet a corredo del video. Informazioni utilissime per capire ciò che stiamo vivendo e il motivo del nostro isolamento, nonché l'importanza di rispettare le regole con la massima attenzione.