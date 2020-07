Nuovo focolaio a Vicenza dopo un viaggio di lavoro in Bosnia: tracciati tutti i contatti dell'imprenditore

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una trasferta di lavoro in Bosnia-Erzegovina all'origine del. Tutto sarebbe cominciato al ritorno di uno dei titolari della, azienda metalmeccanica che conta 170 dipendenti e una controllata nei Balcani. Al momento nelsi contanoSecodo quanto riporta Il Gazzettino, l'imprenditore è ritornato in Italia in auto insieme a due colleghi dal Paese della ex Jugoslavia in cui tra il 22 e il 29 giugno è stato registrato un incremento di casi settimanali pari al 19,7%. Non mostrava alcun sintomo, e ha quindi continuato ad avere appuntamenti professionali o conviviali. Ai primi sintomi sospetti, l'uomo è stato sottoposto al tampone e poi ricoverato al San Bortolo di Vicenza.Immediatamente è scattata la ricostruzione della rete dei contatti attorno all'imprenditore, che ha portato all'isolamento domiciliare di una cinquantina di persone - tra cui l'assessore Joe Formaggio - e la scoperta di quattro positivi.