Coronavirus Veneto, 13 morti: nuova vittima a Padova, 543 contagiati

Veneto

Coronavirus Veneto, casi di contagio oggi 7 marzo 2020

Salgono anche oggi i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto, giunte a 543. Sono stati 32 i nuovi casi registrati da ieri sera. Lo spiega l'ultimo report della Regione Veneto. Rispetto a ieri sale anche il conteggio dei deceduti: sono 13, a seguito del decesso di un altro paziente a Padova. Il maggior incremento si è riscontrato tra i residenti a Padova (+14), seguita da Vicenza (+7) e Venezia (+4). Le persone ricoverate salgono a 164 (+9), quelle in terapia intensiva a 41 (+2).

MAPPA DEL CONTAGIO



Mappa del contagio da Coronavirus

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, nuova vittima a Padova, mentre i casi di contagio sono ancora in aumento: dai 511 (+52) infetti del 6 marzo siamo passati a. Oggi salgono quindi a 13 le vittime per il Coronavirus nella nostra regione ma solo perché sono stati valutati e riferiti al coronavirus i quattro casi dubbi di decessi avvenuti nei giorni scorsi. Si registrano intanto 3 guariti dal contagio: a Padova, Mestre e Mirano.Belluno 11 contagiati (+1)Padova 132 contagiati (+14)Rovigo 5 contagiati (+1)Treviso 110 contagiati (+1)Venezia 100 contagiati (+4)Verona 52 contagiati (+2)Vicenza 37 contagiati (+7)Cluster residenti comune di Vo' Euganeo 84 contagiatiAssegnazione in corso 9 contagiati (+2)Casi collegati a focolai lombardi 3 casiAzienda ospedaliera di Padova 39 pazientiAzienda ospedaliera di Verona - Borgo Roma 12 pazientiOspedale di Belluno 2 pazientiOspedale di Treviso 49 pazientiOspedale di Mestre 23 pazientiOspedale di Venezia 11 pazientiOspedale di Mirano 3 pazientiOspedale di Dolo 0, il paziente è guaritoOspedale di Schiavonia 0, il paziente è decedutoOspedale di Vicenza 8 pazientiOspedale di Santorso 6 pazientiOspedale di Legnago 3 pazientiOspedale di Rovigo 4 pazientiOspedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 4 pazienti