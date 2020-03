Coronavirus, il Vaticano ammette: sono 6. Ma Papa Francesco non è coinvolto

Coronavirus in Vaticano. «Nei giorni scorsi - riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni -, nell'ambito dei controlli effettuati dalla Direzione Sanità Igiene dello Stato della Città del Vaticano in ottemperanza alle direttive sulla emergenza coronavirus, è stata individuata un'altra positività al Covid-19: si tratta di un ufficiale della Segreteria di Stato residente a Santa Marta che, presentando alcuni sintomi, era stato successivamente messo in isolamento fiduciario.



Al momento le sue condizioni di salute non presentano particolari criticità, ma in via cautelativa la persona è stata ricoverata in un ospedale romano sotto osservazione, in stretto contatto con le autorità della Direzione Sanità e Igiene». A seguito del riscontro positivo «sono state prese misure secondo i protocolli sanitari previsti, sia relativamente alla sanificazione degli ambienti, al luogo di lavoro e di residenza dell'interessato, sia rispetto alla ricostruzione dei contatti avuti nei giorni precedenti al riscontro.



Le autorità sanitarie hanno effettuato test sulle persone a più stretto contatto con la positività individuata. I risultati hanno confermato l'assenza di altri casi positivi tra quanti risiedono a Casa Santa Marta, e una ulteriore positività tra i dipendenti della Santa Sede a più stretto contatto con l'ufficiale». Il totale di casi di Covid-19 riscontrati in Vaticano sale così ufficialmente a sei persone. Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 17:34

