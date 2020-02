Coronavirus, Usa sconsigliano i viaggi "non essenziali" in Italia

minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale è stata elevata a livello «molto alto». Lo ha detto il direttore generale dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra sull'epidemia. «Il continuo aumento nel numero dei casi di Covid19 e del numero dei paesi affetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione. I nostri epidemiologi stanno monitorando questi sviluppi di continuo e noi ora abbiamo elevato il livello di rischio di diffusione globale a livello molto alto», ha spiegato il capo dell' Oms.



Leggi anche > Coronavirus in Cina, la verità sull’epidemia: «Presente da ottobre»

Coronavirus, il decreto a sostegno di cittadini e imprese: stop a tasse e mutui per 3 mesi. Salvo l'anno scolastico Laper l'epidemia dial livello mondiale è stata elevata a. Lo ha detto il direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra sull'epidemia. «Il continuo aumento nel numero dei casi di Covid19 e del numero dei paesi affetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione. I nostri epidemiologi stanno monitorando questi sviluppi di continuo e noi ora abbiamo elevato il livello di rischio di diffusione globale a livello molto alto», ha spiegato il capo dell' Oms.

rimo caso di coronavirus nel Canton Vallese in Svizzera. Il paziente è un uomo sulla trentina dell'Alto Vallese, ha indicato ieri sera la Cancelleria cantonale. Deve ancora essere svolto un secondo test per confermare con certezza il contagio, che sarebbe il tredicesimo in Svizzera. L'uomo, il cui stato di salute non preoccupa ed è giudicato buono, è ricoverato all'ospedale di Sion. Quattro persone della sua famiglia sono state messe in quarantena presso i loro domicili.

Ore 8.50Ore 7.06. Nella notte il dipartimento di Stato ha diffuso un nuovo travel warning che innalza l'allerta al livello 3, il penultimo della scala del warning. Di fronte all'aumento dei casi di, il dipartimento di Stato comunica che «in questo momento, i Cdc raccomandano di evitare viaggi non essenziali in Italia» dove «molti casi di coronavirus sono associati a viaggi o dalla Cina o da contatti con casi collegati ai viaggi, ma è riportata anche una consistente diffusione locale, ma non è noto come o dove sia avvenuta l'infezione». Nel caso che i cittadini americani «decidano di recarsi in Italia», prosegue il travel warning, «devono prendere in visione e seguire le linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione (Cdc)». Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano alzato il livello d'allerta al grado 3 per la Corea del Sud, mentre dal mese scorso per la Cina vi il livello più alto, il quarto che esorta a non andare nel Paese.