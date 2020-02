Coronavirus, 17 morti e 653 contagiati. EasyJet e British cancellano altri voli per l'Italia DIRETTA

Ottavo giorno per l'Italia alle prese con il coronavirus: le vittime (bilancio aggiornato a ieri) sono 17, mentre i contagiati sono 653, ma cresce anche il numero dei guariti dimessi dagli ospedali, il cui numero è salito a 45. Gli ultimi 5 morti, tutti in Lombardia, erano ultraottantenni che avevano un quadro clinico già delicato: Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha parlato di «un focolaio e mezzo» in Italia: «quello originale è nella Bassa Lombardia e poi ce ne è uno più piccolo in Veneto che siamo riusciti a ricondurre al focolaio lombardo».

Ore 9.40 Veneto, 133 contagiati Sono 133 i casi di positività ai test Coronavirus in Veneto, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione e relativo alle ore 6.30. Di questi, 69 sono asintomatici, 29 sono i ricoverati totali, di cui 8 in terapia intensiva. Rispetto al bollettino delle ore 18.00 di ieri si sono registrati 13 nuovi casi. Il focolaio più grande resta quello di Vò Euganeo, con 59 casi (5 nuovi), seguito da Treviso con 23 (uno nuovo), poi Venezia (10, uno nuovo), Limena (9, invariato), Mirano (5, invariato) e Vicenza (3, invariato); altri 23 casi (6 nuovi) non sono associati a focolai. Le persone dimesse e in isolamento sono 3, i decessi rimangono due.

La Corea del Sud ha registrato 315 ulteriori casi di coronavirus: lo riferisce il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a 2.337.Dopo British Ariways anche la compagnia low cost Easyjet ha deciso di cancellare diversi voli da e per il nord Italia a causa dell'epidemia da coronavirus. Lo riporta la Bbc. La compagnia ha fatto sapere che c'è stato un «significativo» calo della domanda verso le sue destinazioni nel nord Italia e in altre località europee. Easy Jet ha inoltre annunciato un taglio della spesa, un congelamento delle assunzioni e uno stop ai corsi di formazione non obbligatori.Non sono ciclisti ma «membri dello staff» i due italiani risultati positivi al coronavirus negli emirati arabi. Lo precisano gli organizzatori dell'UAE Tour 2020 che inizialmente avevano dato la notizia di due «partecipanti» contagiati. «Due membri italiani dello staff di una delle squadre che partecipano al Tour sono risultate positive al test del coronavirus», hanno scritto su Twitter gli organizzatori correggendo la prima versione.La star del ciclismo britannico Chris Froome è uno dei corridori sottoposti al test del coronavirus negli Emirati arabi dopo che due italiani sono stati trovati positivi costringendo gli organizzatori dell'UAE Tour a cancellare le ultime due tappe dell'evento. Lo riporta la Bbc. «È un peccato che la manifestazione sia stata annullata ma la salute prima di tutto», ha twittato Froome spiegando di essere «in attesa dei risultati del test in albergo».L'Australia, dove secondo i dati ufficiali i casi confermati di contagio di coronavirus sono finora 15 senza alcuna vittima, ha annunciato un piano nell'eventualità di una pandemia. Il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato che le notizie sulla diffusione del virus nel mondo hanno portato a rafforzare la risposta del governo e fatto scattare misure di emergenza in ospedali, scuole e strutture di assistenza agli anziani. Il piano estende inoltre per un'altra settimana il divieto di ingresso nel paese a stranieri provenienti dalla Cina, mentre cittadini e residenti permanenti in Australia possono entrare ma dovranno restare in isolamento per due settimane. La polizia di frontiera intensificherà i controlli in aeroporti. Medici, infermieri, dentisti e farmacisti avranno accesso a dispositivi di protezione, gli ospedali stanno preparando reparti specifici per i contagiati da coronavirus, mentre si preparano misure in caso che un gran numero di operatori siano colpiti dal virus.Gli Emirati arabi Uniti hanno deciso di cancellare le ultime due tappe dell'UAE Tour dopo che due ciclisti italiani sono stati trovati positivi al coronavirus. Lo riporta la Bbc. Organizzatori, partecipanti, membri dello staff e chiunque sia venuto in contatto con i due corridori italiani stanno adesso effettuando il test per verificare che non siano stati contagiati.«Msc Crociere ha appena ricevuto dalle autorità sanitarie messicane la conferma ufficiale che, anche a seguito dei test medici effettuati dalle medesime autorità durante la notte, a bordo di Msc Meraviglia a Cozumel non vi sono casi di coronavirus, ma solo due episodi di semplice influenza stagionale. Le autorità locali hanno quindi autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo per visitare la località turistica». Lo fa sapere la compagnia in una nota.La British Airways ha deciso di cancellare nuovi voli verso il nord Italia e di prolungare questa misura, inizialmente prevista fino all'11 marzo, almeno fino al 28 marzo. Lo riporta la Bbc. Oltre ai collegamenti con Milano, ha annunciato la compagnia di bandiera britannica, saranno interrotti 56 collegamenti con diverse destinazioni tra le quale Bologna, Venezia e Torino. Diminuiti anche i collegamenti con Seoul, che saranno un giorno sì e uno no, e cancellati sei voli verso Singapore fino al 15 marzo.L'Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus. Lo riporta la Bbc. Si tratta di una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia.