Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'allerta coronavirus è alta in tutte le Marche. A Senigallia poco fa i sanitari del 118 hanno effettuato un intervento in un albergo di Senigallia. Insieme all'operatore sanitario coperto con speciale tuta anticontagio è uscita una persona.Intanto ad Ancona l'ufficio Erap da questa mattina è chiuso al pubblico, resta operativo solo via telefono o email.