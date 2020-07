Coronavirus, turista milanese positivo a Ostuni: ricoverato in ospedale a Brindisi

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 10:42

Un, che si trova incon la famiglia in, è risultato. L'uomo, che si trova ospite di un albergo di, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino per dei problemi neurologici e senza apparenti sintomi riconducibili all'infezione, ma una volta sottoposto al tampone è risultato contagiato dal Sars-CoV-2.L'uomo si trova oranello stesso ospedale di. All'arrivo, il paziente non aveva febbre né tosse e la radiografia toracica non mostrava alcun segno della malattia. I medici, però, seguendo il protocollo, hanno sottoposto alil turista, che in attesa dell'esito del test era rimasto nella sala del pronto soccorso insieme ad altri pazienti. Lo riporta La Repubblica.Dopo l'accertamento del contagio, l'uomo è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino, che da giugno non ospitava più nessun paziente Covid. La Asl di Brindisi, attraverso il Dipartimento prevenzione, ha attivato immediatamente tutte le procedure diavuti dall'uomo, da quelli stretti a chiunque possa averlo incrociato durante il soggiorno: saranno tutti messi in isolamento e sottoposti a tampone.