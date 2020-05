Accordo ufficiale, visite ai congiunti anche oltrepassando i confini regionali

Fase 2, accordo regioni-Governo: dal 18 riaprono negozi, bar, ristoranti e parrucchieri

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Maggio 2020, 20:35

Sì alle visite ai congiunti oltre ai confini regionali. Per ora si parte con l'accordo fra Veneto e Trentino che fanno da apripista. Il presidente della, ha annunciato un accordo con la Regione Veneto con il quale da domani, 12 maggio, si potranno visitare i congiunti residenti neiconfinanti con ilIn sostanza iinteressati sono. «Abbiamo chiesto - ha aggiunto Fugatti - un'intesa analoga alla, ma non è stato possibile raggiungerla, almeno per il momento». Decisioni simili sono attese anche da altre regioni confinanti, questo accordo potrebbe essere solo il primo di una serie.