Il coronavirus stronca il sogno di Christin: studente di 30 anni morto a poche settimane dalla laurea

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 13:15

Il suopiù grande. Christin Kamdem Tadjuidje, originario del Camerun e residente a San Giuliano Termema purtroppo è morto aprima di riuscire ad ottenere la laurea che tanto sognava.Christin è una delle giovani vittime del coronavirus. Una delle 18 vittime registrate solo nelle ultime 24 ore in Toscana. Il giovane si sarebbe dovuto laureare nelle prossime settimane ma la malattia non glielo ha permesso. Ad annunciare la sua scomparsa è stata l'Associazione Studenti Camerunensi di Pisa con un post su Facebook. Il ragazzo era molto attivo nel gruppo e conosciuto dai suoi componenti per i quali la perdita rappresenta un grandissimo dolore.«Soffrendo di polmonite acuta, è stato trasportato all'ospedale Cisanello il 14 marzo. Negli ultimi giorni la situazione era migliorata così tanto che gli era stato tolto il respiro assistito, è morto durante la notte tra il 22 e il 23 marzo durante una crisi improvvisa», hanno scritto. «Ha lottato per anni per una laurea che non otterrà». Pare che il ragazzo soffrisse di una patologia pregressa.