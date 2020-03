Coronavirus, Tomaso Trussardi a Bergamo con Michelle Hunziker e le figlie: «Così posso aiutare la mia città»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 11:35

In questi giorni difficilihanno preso la decisione di trascorrere l'isolamento aL'uomo è tornato con tutta la famiglia nella sua città, la più colpita dalper dare il suo personale contributo. «Ho vissuto a Bergamo 25 anni, la nostra azienda è nata qui nel 1911. Noi siamo in prima fila ed è proprio questo il momento in cui la città ha bisogno», spiega in diretta ad "Agorà".L'imprenditore, che ha avviato unaper l'ospedaleha scelto di restare nel palazzo in Città Alta, dove ha riunito Michelle Hunziker,, econ il fidanzato: «Siamo ligi alle regole, restiamo a casa». Solo due settimane fa avevano pubblicato sui social la festicciola per il compleanno della figlia più piccola. Sono apparsi uniti e decisi a regalare alla bambina un momento di allegria, seppure nell'intimità della famiglia. «Anche noi...stiamo a casa!!! Il compleanno della piccola Cece è stato intenso e pieno di amore nell’intimità della famiglia. Fatelo anche voi... il più possibile...», aveva scritto la conduttrice in un post datato 8 marzo.Quello che gli fa più male a Tomaso è vedere la città spenta. «C'è totale assenza di vita, di movimento. Vedere una società che è nata e cresciuta con la fatica e l’impegno completamente ferma lascia un segno di impotenza».«Il bergamasco - continua - è una persona che non è abituata a condividere la sofferenza, è molto forte e fa fatica a chiedere aiuto, forse anche per questo c’è stata una sottovalutazione del problema all'inizio. Lo spirito è lavorare e fare silenzio. Difficilmente i bergamaschi condividono il dolore perché non vogliono pesare sugli altri».Ilha racimolato donazioni in denaro, ma anche materiale sanitario. «Il denaro può bloccarsi per vari automatismi e noi ci siamo impegnati per acquistare respiratori. Mettere in moto la macchina attraverso il gruppo Trussardi ha smosso anche i nostri contatti all’estero che hanno messo a disposizione delle apparecchiature».Trussardi e Michelle Hunziker hanno due figlie di 5 e 6 anni, a cui hanno scelto di dire tutta la verità: «Cerchiamo di mitigarla, ma hanno un’età in cui capiscono tutto. Raccontiamo che c’è un virus cattivo e bisogna proteggersi e loro ci fanno delle domande. Io penso che questa esperienza noi genitori abbiamo il dovere di trasmetterla in modo che i nostri figli si fortifichino per affrontare le difficoltà in futuro. Noi la pensiamo così. La maturità arriva attraverso la fatica».