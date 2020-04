Coronavirus, ll maratoneta corre 70 km in soggiorno

Se non ci fossero altre cose più importanti a cui pensare in queste settimane assurde della pandemia, l’impresa sarebbe da guinness dei primati. Fabio Faggiani, in isolamento a casa, a Tolfa, vicino Civitavecchia, corre per 9 ore consecutive e per più di 70 km; lo fa nel modo più incredibile del mondo: girando attorno al tavolo del suo soggiorno, poi nel cortile di casa; così, alla fine, l’impresa diventa incredibile. Del resto la “folle corsa” del trentacinquenne podista laziale (al suo attivo ha gare e maratone) nasce proprio per onorare una sfida lanciata dal sito di informazione riminese altarimini.it al tempo del coronavirus, che aveva invitato tutti a fare exploit sportivi da casa. Faggiani ha esagerato e ha voluto superare tutti: è partito alle 4 di mattina dal suo soggiorno, quando fuori era ancora buio, e si è fatto 2800 giri in un perimetro di circa 15 metri; a conti fatti già una maratona di circa 42 km. Poi, sempre correndo, è passato al cortile di casa e ci ha aggiunto altri 28 km, su un percorso di circa 25 metri, ripetuto 1120 volte, per poi alzare le braccia al cielo, allo scoccare della nona ora di corsa casalinga, pronto per il pranzo delle 13, e rapidissimo a postare le foto del suo “pazzo record” su Facebook. La noia di casa in questi giorni di quarantena si batte anche così, con imprese da guinness dei primati. Fabio nel post ha dedicato la sua corsa da record ai professionisti della sanità «che giorno dopo giorno ci stanno salvando dal baratro di questo pandemia». Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 07:00

