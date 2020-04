Coronavirus, tenta di fare un test privato dopo la morte della mamma ma le mandano i Carabinieri

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 00:16

la storia di una donna che ha supplicato invano un tampone dopo la morte della mamma quasi certamente di. Ha contattato a quel punto un laboratorio specializzato tentando di fare un test privato. Subito dopo, l'ATS di Brescia le ha mandato i carabinieri. Arrivano i carabinieri, bloccano tutto e portano in caserma la biologa che stava effettuando i test.La chiamata è arrivata dal distretto sanitario che si trova davanti alla casa della donna. Il personale dell'ATS non solo non ha fatto i dovuti controlli, ma ha anche avvertito le forze dell'ordine impedendo i test privati. Sono molte le persone che sono state abbandonate a casa con i sintomi. Alcune sono morte perché i tamponi e i ricoveri sono arrivati troppo tardi.